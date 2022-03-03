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Під Харковом узяли в полон елітну бойову частину російської армії, якою ворог хвалився на всіх парадах

Українське військо розгромило Першу танкову армію.

Під Харковом узяли в полон елітну бойову частину російської армії, якою ворог хвалився на всіх парадах
Фото: скрін

Українські війська розгромили і взяли в полон під Харковом елітний підрозділ російської армії – це Перша танкова армія. 

Про в ефірі “Настоящее время” заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

“Під Харковом розгромили та взяли в полон другий елітний підрозділ російської армії. Це Перша танкова армія – Таманська дивізія, Кантемирівська дивізія тощо. А про решту і говорити немає чого”, – сказав Арестович.

Він додав, що українські військові, зокрема, взяли в полон командирів танкового батальйону і заступника командира полку.

“От вони плачуть, стоять на колінах і кажуть: ми не знали, ми не знали... Це бойня, півтори тисячі російських солдатів гине кожного дня”, – зазначив Арестович.

Український журналіст Юрій Бутусов зі свого боку повідомив, що в полон українцям здалися відразу 22 танкісти зі складу 2 гвардійської Таманської танкової дивізії з командирами.

“Приголомшлива та дуже показова історія. У полон українцям здалися відразу 22 танкісти зі складу 2 гвардійської Таманської танкової дивізії на чолі із заступником командира полку з озброєння та командиром танкового батальйону”, – сказав він.

За словами Бутусова, це одна з елітних бойових частин РФ, яка “завжди присутня на будь-якому параді та показусі, уособлює міць російської армії”.

“Проте навіть Таманська дивізія кидає десятки одиниць бойової техніки та масово здається в полон після атак української армії”, – підкреслив він.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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