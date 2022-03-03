Росія все ще відмовляється забирати тіла своїх солдатів, – Верещук

Є певні кроки від Червоного Хреста.

Росія все ще відмовляється забирати тіла своїх солдатів, які померли внаслідок вторгнення в Україну.

Про це сказала віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, пише Укрінформ.

“Ми маємо певні поступи, є певні кроки від Червоного Хреста. На жаль, Росія не відповідає, відмовляється забирати тіла”, – заявила Верещук.

Вона додала, що зараз відомство робить публічну заяву, вкотре звертаючись до Росії забрати тіла тисяч російських солдатів. Вони мають поїхати на російську територію, підкреслила Верещук.

Нагадаємо, раніше Верещук звернулася до Червоного Хреста з проханням вивезти тіла загиблих окупантів з України до РФ.

За час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, з 24 лютого по 3 березня, агресор втратив близько 9000 військових.