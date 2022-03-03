Мінекономіки Німеччини погодилось передати Україні зенітні ракети, – dpa

За даними агентства, мова йде про радянські "Стріли", якими була озброєна НДР.

Міністерство економіки Німеччини погодило постачання Україні 2700 зенітних ракет. Про це пише інформагентство dpa з посиланням на джерела в міністерстві.

За їхніми даними, мова йде про ракети "Стріла" з запасів збройних сил колишньої Східної Німеччини.

#BREAKING Germany's economic ministry has approved the delivery of 2,700 anti-aircraft missiles to Ukraine, ministry sources have told dpa. pic.twitter.com/9XpkDgnTjk — dpa news agency (@dpa_intl) March 3, 2022

Нагадаємо, до повномасштабного вторгнення Росії в Україну Німеччина відмовлялась постачати Україні озброєння і навіть блокувала поставки інших країн.

"Стріла" – це радянський зенітно-ракетний комплекс, що призначений для візуального спостереження та знищення повітряних цілей на малих висотах.