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Мінекономіки Німеччини погодилось передати Україні зенітні ракети, – dpa

За даними агентства, мова йде про радянські "Стріли", якими була озброєна НДР. 

Мінекономіки Німеччини погодилось передати Україні зенітні ракети, – dpa
Фото: EPA/UPG

Міністерство економіки Німеччини погодило постачання Україні 2700 зенітних ракет. Про це пише інформагентство dpa з посиланням на джерела в міністерстві.

За їхніми даними, мова йде про ракети "Стріла" з запасів збройних сил колишньої Східної Німеччини. 

Нагадаємо, до повномасштабного вторгнення Росії в Україну Німеччина відмовлялась постачати Україні озброєння і навіть блокувала поставки інших країн. 

"Стріла" – це радянський зенітно-ракетний комплекс, що призначений для візуального спостереження та знищення повітряних цілей на малих висотах. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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