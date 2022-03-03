Порошенко: українці показали надзвичайну єдність, кожне місто для російських окупантів стане пеклом

Ми перетворилися в дуже об’єднану, дуже відповідальну, дуже європейську, дуже патріотичну, і головне – єдину націю, вважає експрезидент.

Українці продемонстрували, що вони є найкращою нацією світу, захищають свою державу, свою землю і свободу. Про це в інтерв´ю телеканалам «Прямий», «Еспресо» і «5 канал» сказав лідер партії «Європейська Солідарність», п’ятий президент Петро Порошенко. Він вкотре наголосив – кожне місто, кожна вулиця і кожен дім став для ворогів пеклом.



«Як ми й казали – кожен дім для них стане пеклом. Кожен дім для нас стане фортецею. І вони бояться ходити по українській землі. Єдиний рецепт для них – забирайтесь геть звідси. Це єдине, що врятує вам життя. І сьогодні дані Міністерства оборони, підтверджені об’єктивними фактами, що за 7 днів війни більше 6 тисяч злодіїв-росіян залишили своє життя тут у нас», – констатує Порошенко.

«Вони навіть не забирають труни. Вони соромляться казати матерям, батькам, чи дружинам, чи дітям – бо вони не можуть пояснити, а за що саме вони загинули. І той факт, що сьогодні під ліжком більшості українців є автомат і українці, не коливаючись, відкриють вогонь, коли до них в дім вдираються ці злочинці, роблять Україну непереможною», – наголошує Петро Порошенко.

«Ми перетворилися в дуже об’єднану, дуже відповідальну, дуже європейську, дуже патріотичну, і головне – єдину націю.

У нас уже немає жодних дискусій, жодних конфліктів, жодних протиріч. Бо ми маємо одного ворога – і ім’я цього ворога Путін. Ми маємо одну мету. І нічого важливіше за цю мету немає – перемогти в цій війні. Врятувати Україну», – зазначає лідер партії.

«Ми забули думати про себе. У нас ніхто не тікає від війни. У нас всі готові боронити державу. І це вражає кожного», – наголошує Петро Порошенко.