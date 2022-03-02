Поки що невідомо, коли відбудуться наступні переговори з РФ, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що наразі немає відомостей про дату нових раундів переговорів з Росією. Про це він заявив під час брифінгу.

Він зазначив, що Україна до наступного раунду переговорів готова, але російських ультиматумів не прийматиме.

"Перший раунд переговорів відбувся, жодної "зради" не було, вимоги росіян залишаються незмінними. Це ті вимоги, які озвучив Путін у зверненні перед початком війни. Ми готові до переговорів, але не готові до прийняття будь-яких російських ультиматумів. Коли пройдуть нові переговори, поки що невідомо", - відзначив він.

Нагадаємо, перший раунд переговорів відбувся 28 лютого на кордоні Україні і Білорусі. Під час них було "визначено низку пріоритетних тем, де намітилися певні рішення". Після чого делегації РФ та України повернулися у столиці для консультацій.