Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС

Це рішення підтримали 637 членів ЄП зі 676.

Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата на вступ до Європейського Союзу.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Верховної Ради України.

Рішення підтримали 637 членів Європарламенту з 676.

Нагадаємо, сьогодні, 1 березня, відбувся онлайн-виступ Президента України Володимира Зеленського в Європарламенті. Зеленський наголосив, що Україна обʼєднала всі країни ЄС, але надто високою ціною - це тисячі загиблих людей, дві революції, одна війна і 5 днів повномасштабного вторгнення РФ.

Згодом президент Європейського парламенту Роберта Метсола заявила, що Європарламент визнав європейську перспективу України і наголосив, що вже працюватиме над тим, щоб Україна отримала статус кандидата на членство.

28 лютого Президент України підписав заявку на вступ до Євросоюзу. Документ адресували головуючому в Раді ЄС президенту Франції Емманюелю Макрону, копії – президенту Європейської ради Шарлю Мішелю, президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, президентці Європарламенту Роберті Мецолі.