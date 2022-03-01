Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС

Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата на вступ до Європейського Союзу.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби Верховної Ради України.
Рішення підтримали 637 членів Європарламенту з 676.
Нагадаємо, сьогодні, 1 березня, відбувся онлайн-виступ Президента України Володимира Зеленського в Європарламенті. Зеленський наголосив, що Україна обʼєднала всі країни ЄС, але надто високою ціною - це тисячі загиблих людей, дві революції, одна війна і 5 днів повномасштабного вторгнення РФ.
Згодом президент Європейського парламенту Роберта Метсола заявила, що Європарламент визнав європейську перспективу України і наголосив, що вже працюватиме над тим, щоб Україна отримала статус кандидата на членство.
28 лютого Президент України підписав заявку на вступ до Євросоюзу. Документ адресували головуючому в Раді ЄС президенту Франції Емманюелю Макрону, копії – президенту Європейської ради Шарлю Мішелю, президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, президентці Європарламенту Роберті Мецолі.