Заявка на вступ України до ЄС зареєстрована - починається процедура розгляду

Заявку передали постійному представнику Франції, яка головує в Раді Євросоюзу.

Заявку України на вступ до ЄС, яку вчора підписав президент Володимир Зеленський, передали постійному представнику Франції, яка головує в Раді Євросоюзу. Про це заявив представник України при ЄС Всеволод Ченцов.

При цьому він зазначив, що почалася процедура розгляду.

Фото: twitter/VVChentsov

"Вручив підписану президентом України Володимиром Зеленським заявку на членство у Європейському Союзі. Процедура запущена", - написав він у twitter.

J'ai transmis à Philippe Léglise-Costa, Représentant Permanent de la 🇫🇷 auprès 🇪🇺 qui tient la présidence du Conseil de l'UE, la demande d’adhésion de l'Ukraine à l'UE signée par @ZelenskyyUa.

La demande est enregistrée. La procédure est lancée. #UkraineIsEU #EUisUkraine 🇺🇦🇪🇺 pic.twitter.com/k9zeRw9iBu — Vsevolod Chentsov (@VVChentsov) February 28, 2022

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство в Європейському Союзі. Ратифікувати угоду мають усі держави-учасники відповідно до конституцій. За даними заступника керівника Офісу президента Ігоря Жовкви, є перші конструктивні реакції з боку кабінетів усіх трьох президентів Європейського Союзу.

Вступ України до ЄС підтримала голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.