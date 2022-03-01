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Заявка на вступ України до ЄС зареєстрована - починається процедура розгляду

Заявку передали постійному представнику Франції, яка головує в Раді Євросоюзу.

Заявку України на вступ до ЄС, яку вчора підписав президент Володимир Зеленський, передали постійному представнику Франції, яка головує в Раді Євросоюзу. Про це заявив представник України при ЄС Всеволод Ченцов.

При цьому він зазначив, що почалася процедура розгляду.

Фото: twitter/VVChentsov

"Вручив підписану президентом України Володимиром Зеленським заявку на членство у Європейському Союзі. Процедура запущена", - написав він у twitter.

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство в Європейському Союзі. Ратифікувати угоду мають усі держави-учасники відповідно до конституцій. За даними заступника керівника Офісу президента Ігоря Жовкви, є перші конструктивні реакції з боку кабінетів усіх трьох президентів Європейського Союзу.

Вступ України до ЄС підтримала голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Валентина МерещукВалентина Мерещук, випусковий редактор
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