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Ворог не полишає спроби взяти Миколаїв, Маріуполь і Київ. Ракетами б'ють переважно з Білорусі, - Генштаб

Окупанти отримують значну підтримку з боку РБ.

Ворог не полишає спроби взяти Миколаїв, Маріуполь і Київ. Ракетами б'ють переважно з Білорусі, - Генштаб

За попередню добу російські окупанти завдали 6 ракетних ударів (до 30 ракет) та 4 авіаційних ударів переважно з повітряного простору Республіки Білорусь. Від початку відкритої агресії противник застосував близько 180 крилатих і оперативно-тактичних ракет “Іскандер”. Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.

Там зазначили, що Повітряно-космічні сили ЗС РФ перебувають на чергуванні в повітряному просторі Республіки Білорусь, для перевезення особового складу та вантажів використовується аеродромна мережа Білорусі. Зберігається висока ймовірність застосування збройних сил РБ.

Станом на 11:00 противник продовжує наступальну операцію проти України за підтримки оперативно-тактичної та армійської авіації із застосуванням високоточної зброї дальньої дії.

На Поліссі противник зазнав відчутних втрат і намагається їх поповнити за рахунок Повітряно-десантних військ ЗС РФ.

На Сіверському напрямку він завершив перегрупування та намагається продовжити наступ на напрямку ЧЕРНІГІВ – КИЇВ. Три БТГр в районах ХОМУТОВКА, ГЛУХІВ, БАТУРИН зупинено.

Мотострілецький підрозділ 14 Армійського корпусу Північного флоту на рубежі СУМИ – ОХТИРКА – ПОЛТАВА зазнав значних втрат і втратив наступальний потенціал.

На Слобожанському напрямку противника зупинено.

У Донецькому операційному районі противник силами 1 та 2 АК за артилерійської підтримки ЗС РФ намагається вести наступальні дії. Мета загарбника - вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей - не досягнута.

На Таврійському напрямку противник після перегрупування намагається організувати наступ на МИКОЛАЇВ і не полишає спроб висадити морський десант у районі МАРІУПОЛЯ. Збройні сили України ведуть оборону рубежів.

Незважаючи на значні втрати та зниження темпів наступу на окремих напрямках, ворог не відмовляється від своєї основної мети – отримання контролю над КИЄВОМ. Сили оборони столиці вжили заходів протидії ворогу.

Угруповання різнорідних сил ВМС продовжує ведення бойових дій у південно-західній частині акваторії Чорного моря. Здійснює оборону пунктів базування та портів ОДЕСА, ПІВДЕННИЙ, ОЧАКІВ, ЧОРНОМОРСЬК з морського напрямку.

Угруповання Повітряних сил ЗС України здійснює прикриття з повітря частин і підрозділів оперативних угруповань військ по всій території України.

Валентина МерещукВалентина Мерещук, випусковий редактор
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