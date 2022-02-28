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Із пропозицією прийняти Україну в ЄС за спецпроцедурою виступив премʼєр Словаччини

Україна вже подає заявку і розраховує на невідкладне рішення. 

Із пропозицією прийняти Україну в ЄС за спецпроцедурою виступив премʼєр Словаччини
Геґер
Фото: UA-Report

Прийняти Україну в ЄС за новою спецпроцедурою запропонував премʼєр-міністр Словаччини Едуард Геґер. Цієї ночі президент України Володимир Зеленський вже мав розмову щодо цього з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Про це повідомив у Telegram голова українського уряду Денис Шмигаль

"Українці давно довели, що всі ми — невід'ємна частина європейської спільноти. Настав час закріпити це на папері. Україна подає заявку на вступ до ЄС за спеціальною процедурою", – написав він.

Шмигаль зауважив, що українські громадяни вже давно зробили свій вибір на користь європейського вектора. 

"Ми розраховуємо, що рішення буде ухвалено невідкладно. Як зазначив президент, це і можливо, і справедливо. Вдячні партнерам за підтримку. Все буде Україна!" – підсумував премʼєр-міністр України. 

Сьогодні вранці президент Володимир Зеленський оголосив, що Україна звертається до Європейського Союзу щодо невідкладного приєднання за новою спеціальною процедурою. Особливості цієї процедури поки що не називаються. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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