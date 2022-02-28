Із пропозицією прийняти Україну в ЄС за спецпроцедурою виступив премʼєр Словаччини

Україна вже подає заявку і розраховує на невідкладне рішення.

Прийняти Україну в ЄС за новою спецпроцедурою запропонував премʼєр-міністр Словаччини Едуард Геґер. Цієї ночі президент України Володимир Зеленський вже мав розмову щодо цього з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Про це повідомив у Telegram голова українського уряду Денис Шмигаль.

"Українці давно довели, що всі ми — невід'ємна частина європейської спільноти. Настав час закріпити це на папері. Україна подає заявку на вступ до ЄС за спеціальною процедурою", – написав він.

Шмигаль зауважив, що українські громадяни вже давно зробили свій вибір на користь європейського вектора.

"Ми розраховуємо, що рішення буде ухвалено невідкладно. Як зазначив президент, це і можливо, і справедливо. Вдячні партнерам за підтримку. Все буде Україна!" – підсумував премʼєр-міністр України.

Сьогодні вранці президент Володимир Зеленський оголосив, що Україна звертається до Європейського Союзу щодо невідкладного приєднання за новою спеціальною процедурою. Особливості цієї процедури поки що не називаються.