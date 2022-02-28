Окупант застрелив жителя Бердянська за відмову дати телефон

Російський окупант у Бердянську застрелив місцевого жителя через відмову дати йому телефон, щоб подзвонити додому в РФ. Про це повідомляє офіційний телеграм-канал Запорізької ОДА.

Уночі про загибель одного бердянця і поранення ще одного повідомляв виконувач обов’язків мера міста Олександр Свідло.

Окрім адмінбудівель, у Бердянську російські війська також захопили телевізійну вежу. Як повідомив в.о. мера міста, цифрове мовлення і мовлення місцевих телеканалів у місті через це відсутнє.

Вночі на території області також тривали бої в Токмаку. Як повідомляють у Запорізькій ВЦА, зазнавши втрат, російські війська відійшли на південні околиці міста, наразі в Токмаку працюють диверсійно-розвідувальні групи. За повідомленнями місцевих жителів у соцмережах, у місті є суттєві проблеми з електрозабезпеченням і зв’язком.

Раніше повідомляли, що ворог зайняв Бердянськ. Після приходу російських військ усі працівники місцевої ради відмовились співпрацювати з окупантом і покинули місто.