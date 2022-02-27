Сили ППО збили Іл-76 з російським десантом, – Генеральний штаб
Сили ППО збили Іл-76 з російським десантом, – Генеральний штаб
У Києві вбили поліцейського під час перевірки документів
У Києві вбили поліцейського під час перевірки документів
Під Гостомелем українці розгромили колону елітного чеченського спецназу
Під Гостомелем українці розгромили колону елітного чеченського спецназу
На Житомир з території Білорусі запустили "іскандери"
На Житомир з території Білорусі запустили "іскандери"
Зранку у Києві російська ДРГ вбила школярку та її батьків, двоє інших дітей з родини в реанімації. Потрібна допомога
Зранку у Києві російська ДРГ вбила школярку та її батьків, двоє інших дітей з родини в реанімації. Потрібна допомога
Anonymous оголосили війну Путіну та закликали світ "заткнути йому рот його ж брудними грошима"
Anonymous оголосили війну Путіну та закликали світ "заткнути йому рот його ж брудними грошима"
Волонтери просять фіксувати на фото та відео убитих російських військових та знищену техніку
Волонтери просять фіксувати на фото та відео убитих російських військових та знищену техніку
Генштаб оновив дані про втрати окупантів
Генштаб оновив дані про втрати окупантів
Біля метро Берестейська знищено колону російської техніки
Біля метро Берестейська знищено колону російської техніки
ГоловнаПолітика

Українські кібервійська хакнули телефонний довідник вищого керівництва Росії

Можна подзвонити російським очільникам і сказати все, що ви думаєте про війну в Україні.

Фото: Pravda Gerachshenko

Про це повідомляє Антон Геращенко.

"Кожен, хто хоче, може зайти в телеграмі у чат-бот, де можна просто знайти телефони чиновників", - пише він у своєму телеграм-каналі. 

"Далі берете номер прессекретаря Путіна Пєскова, телефонуєте йому вдень, вночі й розповідаєте все, що ви думаєте про підступний напад на Україну", - додає Геращенко. 

Посилання на чат-бот: 

https://t.me/gov_rf_bot

Інструкція:

https://www.facebook.com/victor.andrusiv/posts/10159857031719146

Нагадаємо, раніше Угруповання хакерів Anonymous записало особисте звернення, адресоване президентові Росії Володимиру Путіну, який 24 лютого оголосив війну Україні. 

У відео, оприлюдненому в YouTube, хакери закликають його припинити атакувати Україну і погрожують серйозними наслідками, якщо він цього не зробить.

Соня КошкінаСоня Кошкіна, Шеф-редактор LB.ua
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також