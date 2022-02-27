Можна подзвонити російським очільникам і сказати все, що ви думаєте про війну в Україні.

Фото: Pravda Gerachshenko

Про це повідомляє Антон Геращенко.

"Кожен, хто хоче, може зайти в телеграмі у чат-бот, де можна просто знайти телефони чиновників", - пише він у своєму телеграм-каналі.

"Далі берете номер прессекретаря Путіна Пєскова, телефонуєте йому вдень, вночі й розповідаєте все, що ви думаєте про підступний напад на Україну", - додає Геращенко.

Посилання на чат-бот:

https://t.me/gov_rf_bot

Інструкція:

https://www.facebook.com/victor.andrusiv/posts/10159857031719146

Нагадаємо, раніше Угруповання хакерів Anonymous записало особисте звернення, адресоване президентові Росії Володимиру Путіну, який 24 лютого оголосив війну Україні.

У відео, оприлюдненому в YouTube, хакери закликають його припинити атакувати Україну і погрожують серйозними наслідками, якщо він цього не зробить.