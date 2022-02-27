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Медведчук втік з-під домашнього арешту, - Геращенко

Радник міністра ВМС вважає, що він спробує потрапити до Росії.

Медведчук втік з-під домашнього арешту, - Геращенко
Фото: EPA/UPG

Народний депутат України від ОПЗЖ, кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук втік з-під домашнього арешту. Цю інформацію підтвердив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Коли переможемо, знайдемо того суддю, який ухвалив зняти з нього браслет і ТРО Києва поговорить із ним до душі. Зі зрадником Медведчуком буде складніше, якщо його зараз не зловити, то свій залишок життя він проведе до РФ разом із Януковичем. До речі, Медведчук точно знав, що буде повномасштабне вторгнення, і тому Оксана Марченко спішно втекла з України через Білорусь", - зазначив Геращенко.

Нагадаємо, Медведчук знаходився під домашнім арештом у справі про державну зраду з жовтня 2021 року. 21 лютого 2022 року у ЗМІ з'явилася інформація, що з маєтку, де він має відбувати домашній арешт вивозять майно. На місце виїжджала поліція, бо отримала інформацію про вивезення зброї, але вона не підтвердилася. Його дружина, Оксана Марченко, втїхал до Білорусі напередодні - 19 лютого.

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