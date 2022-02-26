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Завдяки інформації мешканців ЗСУ знищили на Чернігівщині ешелон із паливом для окупантів, - Геращенко

Завдяки цьому вдалося зупинити просування агресора з Києва на схід України.

Завдяки інформації мешканців ЗСУ знищили на Чернігівщині ешелон із паливом для окупантів, - Геращенко
Фото: Макс Левин

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що на Чернігівщині українські артилеристи знищили ешелон із паливом для російської армії.

На своїй Telegram-сторінці Геращенко написав, що вранці 26 лютого на станцію Низківка Корюківського району з РФ прийшов "ешелон із соляркою для колон російських військ, які наступали з напрямку Чернігів-Суми".

"Місцеві жителі дали цю інформацію через соціальні мережі до ЗСУ. По станції відпрацювали наші артилеристи та підірвали ешелон із більш ніж 3000 палива для армії окупантів! Очевидці повідомляють, що на місці станції - море вогню!", - повідомив радник міністра МВС.

Геращенко наголосив, що завдяки цьому вдалося зупинити просування противника.

"Залишилось знищити Гостомельське угруповання супротивника і агресор буде відкинуто відкинутий від столиці", - зазначив Геращенко.

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ повідомили про суттєві втрати російських окупантів: протягом доби російський агресор втратив три Су-30 СМ, 11 вертольотів, два Су-25, два Іл-76 МД, колону техніки та ешелон з пальним.

В акваторії Чорного моря українські військові збили російський винищувач. Зенітний ракетний підрозділ Повітряних сил ЗСУ знищив російський винищувач Су-30 СМ.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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