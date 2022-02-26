Українців попереджають про активізацію роботи так званих "сплячих груп" у кожному населеному пункті

Російський агресор використовує їх як коригувальників вогню та диверсійних груп, повідомили в пресслужбі Верховної Ради.

На територію України у кожний населений пункт заїхали так звані "сплячі групи".

Про це повідомили на Telegram-сторінці Верховної Ради України.

"Вказані особи знімали квартири, проживали там і чекали часу "Ч". В основному квартири знімали користуючись послугами ріелторів", - йдеться в повідомленні.

Влада закликала ріелторів допомогти з'ясувати і вийти на підозрілих осіб, оскільки російський агресор використовує їх як коригувальників вогню та диверсійних груп.

"Прохання до ріелторів та всіх громадян, якщо у вас є інформація щодо осіб чоловічої статі схожих на росіян, які групами по 2-3 особи знімали житло в період з грудня 2021 по теперішній час, телефонувати за номером 0679839403 або на 102".

Нагадаємо, сьогодні в Києві затримали диверсанта, який хотів лишити послання російським окупантам. Чоловік залишив неподалік від пожежної частини зошит із записами і почав утікати.

25 лютого у столиці затримали російських диверсантів, які прийшли до рятувальників ДСНС і просили дати їм одяг рятувальників.