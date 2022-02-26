Президенти Туреччини та Азербайджану запропонували Зеленському організувати переговори з Росією

Президент Азербайджану Ільхам Алієв і президент Туреччини Реджеп Ердоган запропонували главі Української держави Володимиру Зеленському організувати перемовини з Росією.

Це можна тільки привітати, зазначив президент Зеленський у відеозверненні увечері 26 лютого. Також організацію перемовин пропонували президент Швейцарії, прем'єр-міністр Греції, прем'єр-міністр Нідерландів.

"Відчувається, що Україна здобула щирість та увагу усього нормального світу", – підкреслив президент.

Він також додав, що під час сьогоднішніх перемовин з Алієвим проінформував його про те, що Україні не вистачає нафти та нафтопродуктів.

"Все не просто, але тепер все буде", – зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що домовився із Ердоганом про заборону для російських військових кораблів на прохід Чорним морем.

Практичним результатом сьогоднішнього дня президент України назвав запуск підготовки відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT.

"Як багато в цьому слові для Російської Федерації! Відключення від глобальної фінансової цивілізації. Наші дипломати боролися цілодобово і натхненно за те, щоб усі країни Європи погодили сильне і справедливе рішення відключити Росію від міжнародної міжбанківської мережі. Маємо і цю перемогу. Це мільярди і мільярди збитків для Росії – конкретна ціна за це підле вторгення в Україну", – пояснив Зеленський.

Сьогодні він також провів перемовини з лідерами Церков та релігійних спільнот України.

"Митрополит Епіфаній, предстоятель Православної церкви України, митрополит Онуфрій, предстоятель Української правосланої церкви, Шейх Тамім, головний муфтій України, Яків дов Блайх, головний рабин Києва та України, і його святість Папа Римський Франциск, голова Католицької церкви. Всі лідери моляться за душі захисників, які віддали життя за Україну, та за нашу єдність і перемогу. І це дуже важливо", – зауважив президент.

Зеленський додав, що сьогодні, в день, який окупанти намагалися нам зруйнувати, як і все інше в країні, у столичному метро, що нині слугує укриттям, народилася дівчинка.

"Ми даємо гідну відсіч – певен, ви бачите це у новинах. Хочу сказати ще тільки одне. Ми будемо боротися стільки, скільки потрібно, щоб звільнити країну. Якщо діти вже народжуються в укриттях, навіть коли тривають обстріли, то у ворога немає жодного шансу у цій безперечно народній війні", – зазначив президент.

Зеленський протягом 26 лютого щогодини говорив з лідерами держав. Зокрема, і з премʼєр-міністром Італії Маріо Драгі та головою уряду Індії Нарендрою Моді.