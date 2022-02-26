Туреччина закрила прохід через Босфор для кораблів РФ

Туреччина закриває Босфорський прохід для російських військових кораблів. Тепер вони не зможуть ані вийти з акваторії Чорного моря через Босфор, ані повернутися через Босфор в Чорне море.

Про це президент Володимир Зеленський написав у Twitter.

"Дякую своєму другу, пану Президенту Ердогану та турецькому народу за потужну підтримку. Заборона на прохід військових кораблів РФ у Чорне море та вагома військова, гуманітарна допомога Україні сьогодні вкрай важливі. Народ України ніколи цього не забуде!", - написав Зеленський.

Дякую своєму другу, пану Президенту 🇹🇷 @RTErdogan та 🇹🇷 народу за потужну підтримку. Заборона на прохід 🇷🇺 військових кораблів у Чорне море та вагома військова, гуманітарна допомога 🇺🇦 сьогодні вкрай важливі. Народ 🇺🇦 ніколи цього не забуде! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022

24 лютого у турецьке судно під прапором Маршаллових островів, яке прямувало з Одеси до Румунії, влучив боєприпас. Інцидент стався за 50 морських миль на південь від Одеси.

Також 24 лютого Туреччина закликала Росію негайно припинити агресивні дії проти України.