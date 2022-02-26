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Туреччина закрила прохід через Босфор для кораблів РФ

Зеленський подякував за цей крок.

Туреччина закрила прохід через Босфор для кораблів РФ
Фото: Офіс президента

Туреччина закриває Босфорський прохід для російських військових кораблів. Тепер вони не зможуть ані вийти з акваторії Чорного моря через Босфор, ані повернутися через Босфор в Чорне море.

Про це президент Володимир Зеленський написав у Twitter.

"Дякую своєму другу, пану Президенту Ердогану та турецькому народу за потужну підтримку. Заборона на прохід військових кораблів РФ у Чорне море та вагома військова, гуманітарна допомога Україні сьогодні вкрай важливі. Народ України ніколи цього не забуде!", - написав Зеленський.

24 лютого у турецьке судно під прапором Маршаллових островів, яке прямувало з Одеси до Румунії, влучив боєприпас. Інцидент стався за 50 морських миль на південь від Одеси. 

Також 24 лютого Туреччина закликала Росію негайно припинити агресивні дії проти України.

Юрій КорогодськийЮрій Корогодський, Автор новин
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