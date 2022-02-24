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В турецький корабель влучила бомба поблизу Одеси

Екіпаж не постраждав. 

Фото: ntv.com.tr

У турецьке судно під прапором Маршаллових островів, яке прямувало з Одеси до Румунії, потрапив боєприпас. Про це повідомляє турецький телеканал NTV. Пошкодження сталося в трюмі корабля "Юпітер", що належить компанії YA-SA Shipping. Інцидент стався за 50 морських миль на південь від Одеси. Зазначається, що на борту корабля перебуває близько 30 людей екіпажу. Інформації про загиблих та постраждалих немає.

Згідно з отриманою інформацією, корабель був уражений з кормового трюму. Генеральне морське управління Туреччини повідомило, що на борту перебували 8 турецьких, 11 філіппінських та 11 українських членів екіпажу.

Раніше президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що його країна підтримує боротьбу України із захисту незалежності територіальної цілісності. 

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