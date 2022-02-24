Санкції ЄС охоплять більшу частину економіки РФ, – президентка Єврокомісії

Перед позачерговим самітом, на якому лідери Європейського Союзу мають затвердити санкції проти РФ, оприлюднено деталі майбутніх обмежувальних антиросійських заходів.

Як заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Брюсселі, Євросоюз усвідомлює, що йдеться не лише про російсько-українську війну, а про значно масштабнішу агресію, повідомляє "Європейська правда".

"Ціль Росії – не тільки Донбас, не тільки Україна. Росія атакує стабільність у Європі та весь світовий міжнародний порядок. Тому пізніше сьогодні ми представимо на затвердження лідерів держав ЄС масштабні санкції", – пояснила Урсула фон дер Ляєн.

Частина санкцій є подібною до тих заходів, які ЄС уже застосовував раніше, але тепер вони охоплять більшу частину економіки РФ.

"У цих санкціях ми вдаримо по стратегічних галузях російської економіки, заблокуємо доступ до технологій і ринків, які для Росії є ключовими. Ми послабимо основу економіки РФ та її здатність модернізуватися", – пояснила президента

Крім того, зі слів фон дер Ляєн випливає, що ЄС має намір централізовано заблокувати державні активи Росії за кордоном.

"На додачу ми заморозимо російські активи у ЄС та зупинимо доступ російських банків до фінансових ринків", – заявила вона, не уточнивши, утім, йдеться про арешт суверенних активів чи тих, що належать держпідприємствам.

Президентка ЄК наголосила, що це буде скоординованим рішенням ЄС, США, Канади, Британії, Японії, Австралії тощо.

"Ми знаємо, що мільйони росіян не хочуть війни. Але Путін ставить під ризик майбутнє народу Росії", – додала вона.

Фон дер Ляєн наголосила, що ЄС продовжить активно підтримувати Україну, зокрема фінансово, для опору російській агресії.

Нагадаємо, 22 лютого президент США оголосив про перший пакет санкцій проти Росії.

23 лютого санкції щодо Росії запровадив Євросоюз. У ЄС наголосили, що в разі потреби запровадять ширші політичні та економічні санкції, та закликали Росію скасувати визнання самопроголошених республік.