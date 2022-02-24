Ердоган екстрено скликає раду безпеки через Україну

У четвер під головуванням президента Туреччини Реджепа Ердогана відбудеться засідання з питань безпеки. Про це повідомляє турецьке видання Anadolu. Засідання у Президентському комплексі в Анкарі заплановано на 11:00 за місцевим часом. У порядку денному – обговорення подій в Україні на тлі військового втручання Росії.

У засіданні візьмуть участь віцепрезидент Фуат Октай, міністр національної оборони Хулусі Акар, голова МВС Туреччини Сулейман Сойлу, начальник Генерального штабу ЗС Туреччини генерал Яшар Гюлер, голова Національної розвідувальної організації Хакан Фідан, директор зв'язків адміністрації президента Фахреттін Алтун Хасан Доган та офіційний представник президента Ібрагім Калин.

Раніше Ердоган заявив у телефонній розмові з президентом Росії, що Анкара не визнає кроків, «спрямованих проти суверенітету та територіальної цілісності України».