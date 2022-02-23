Ватажок "ДНР" Пушилін вимагає від України вивести війська з Донецької області

Очільник окупаційної адміністрації ОРДО Денис Пушилін вимагає, щоб українські війська залишили підконтрольну уряду територію Донецької області.
"Зараз стоїть питання, що робити з тим накопиченням техніки, особового складу, озброєння, які є з того боку лінії дотику. (...) Найоптимальніший варіант - щоб вони залишили територію добровільно, щоб вивезли зброю", - наводить слова Пушиліна російське агентство ТАСС.
Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін оголосив про визнання "незалежності" нелегітимних формувань "ДНР" і "ЛНР", які є тимчасово окупованими частинами Донецької і Луганської областей, після чого розпорядився ввести на ці території російські війська.
Згодом Путін заявив, що Росія визнала "незалежність" окремих районів Донецької і Луганської областей у межах, встановлених у "конституціях" нелегітимних формувань - тобто всіх територій Донецької та Луганської областей.