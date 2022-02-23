Рада схвалила в першому читанні дозвіл на цивільну вогнепальну зброю
Рада схвалила в першому читанні дозвіл на цивільну вогнепальну зброю
У Верховній Раді сьогодні готуються до введення надзвичайного стану (оновлено)
У Верховній Раді сьогодні готуються до введення надзвичайного стану (оновлено)
"Заборона на виїзд з України буде діяти для військовозобов’язаних", – Веніславський
"Заборона на виїзд з України буде діяти для військовозобов’язаних", – Веніславський
По всій Україні запроваджують надзвичайний стан
По всій Україні запроваджують надзвичайний стан
Україна розірве дипломатичні зносини з РФ? Схема та наслідки
Україна розірве дипломатичні зносини з РФ? Схема та наслідки
Указ про надзвичайний стан пропонує низку обмежень. Драфт документу
Указ про надзвичайний стан пропонує низку обмежень. Драфт документу
Китай виступає за незалежність України: сигнал Москві від Пекіна
Китай виступає за незалежність України: сигнал Москві від Пекіна
Путін доручив ввести в ОРДЛО російські війська
Путін доручив ввести в ОРДЛО російські війська
Путін нас не дурить
Путін нас не дурить
ГоловнаСвіт

Ватажок "ДНР" Пушилін вимагає від України вивести війська з Донецької області

Раніше Росія визнала ці території такими, що входять до складу так званої "ДНР".

Ватажок "ДНР" Пушилін вимагає від України вивести війська з Донецької області
Фото: Informator.media

Очільник окупаційної адміністрації ОРДО Денис Пушилін вимагає, щоб українські війська залишили підконтрольну уряду територію Донецької області.

"Зараз стоїть питання, що робити з тим накопиченням техніки, особового складу, озброєння, які є з того боку лінії дотику. (...) Найоптимальніший варіант - щоб вони залишили територію добровільно, щоб вивезли зброю", - наводить слова Пушиліна російське агентство ТАСС.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін оголосив про визнання "незалежності" нелегітимних формувань "ДНР" і "ЛНР", які є тимчасово окупованими частинами Донецької і Луганської областей, після чого розпорядився ввести на ці території російські війська.

Згодом Путін заявив, що Росія визнала "незалежність" окремих районів Донецької і Луганської областей у межах, встановлених у "конституціях" нелегітимних формувань - тобто всіх територій Донецької та Луганської областей.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також