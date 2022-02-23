Ватажок "ДНР" Пушилін вимагає від України вивести війська з Донецької області

Раніше Росія визнала ці території такими, що входять до складу так званої "ДНР".

Очільник окупаційної адміністрації ОРДО Денис Пушилін вимагає, щоб українські війська залишили підконтрольну уряду територію Донецької області.

"Зараз стоїть питання, що робити з тим накопиченням техніки, особового складу, озброєння, які є з того боку лінії дотику. (...) Найоптимальніший варіант - щоб вони залишили територію добровільно, щоб вивезли зброю", - наводить слова Пушиліна російське агентство ТАСС.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін оголосив про визнання "незалежності" нелегітимних формувань "ДНР" і "ЛНР", які є тимчасово окупованими частинами Донецької і Луганської областей, після чого розпорядився ввести на ці території російські війська.

Згодом Путін заявив, що Росія визнала "незалежність" окремих районів Донецької і Луганської областей у межах, встановлених у "конституціях" нелегітимних формувань - тобто всіх територій Донецької та Луганської областей.