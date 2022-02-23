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Окупанти на Донбасі масово мобілізують місцеве населення до армії, - ГУР МО

Окупаційна влада примусово забирає чоловіків призовного віку прямо в громадських місцях.

Окупанти на Донбасі масово мобілізують місцеве населення до армії, - ГУР МО
Фото: EPA/UPG

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Підтверджено, що наразі на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей відбувається масова мобілізація місцевого населення до лав 1 та 2 Армійських корпусів. Окупаційна влада примусово забирає до приміщень військоматів окупаційної влади чоловіків призовного віку прямо в громадських місцях", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, місцеві мешканці усвідомлюють, що окупанти можуть їх використати для наступу на українські позиції.

"Мешканці тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей усвідомлюють можливі наслідки військової провокаціїї з боку російських окупаційних військ, а також те, що вони перебуватимуть як в першій лінії при ймовірному наступі окупантів на підконтрольні Україні території, так і виконуватимуть усю брудну роботу на позиціях. Тому чоловіки масово переховуються від комендатури РОВ", - наголошується у повідомлені.

Нагадаємо, раніше окупанти ОРДЛО поширили фейк про нібито мобілізацію працівників Донецької облдержадміністрації.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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