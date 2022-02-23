Україна чекає від ООН рішення розмістити миротворчу місію, - Кулеба

Очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна чекає на позитивне рішенні ООН про розміщення миротворчої місії.

Про це він сказав на засіданні Генасамблеї ООН під час розгляду питання подій на Донбасі.

"Підтверджую, що кілька років тому Україна запропонувала розмістити миротворчу місію ООН в Україні. Досі Рада безпеки ООН не змогла ухвалити необхідні рішення", - зазначив Кулеба.

Глав МЗСУ сказав, що ООН є організацією, яка має демонструвати лідерство. І Україна чекає на "конкретні дії, щоб зупинити російську машину війни, не вступаючи в кривавий конфлікт із багатотисячними жертвами, розрухою та стражданнями".

Дмитро Кулеба підкреслив, що українська сторона не бачить "альтернативи мирним рішенням політико-дипломатичними засобами".

Український дипломат під час виступу сказав, що "народ України потребує цих дій з боку стратегічних партнерів України та міжнародної спільноти". Завдяки цьому вдасться не допустити "нову руйнівну катастрофу в Європі, якої не зможе уникнути жодна нація".

Нагадаємо, сьогодні Дмитро Кулеба під час виступу на Генасамблеї ООН сказав, що Україні потрібні від міжнародної спільноти "швидкі, конкретні та рішучі дії".

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш розкритикував визнання Росією окупованих територій Донбасу "незалежними республіками" та заявив, що не визнає миротворцями російських військових, якщо вони будуть туди направлені.