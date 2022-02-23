Вчора в Україні не зафіксували смертей унаслідок ДТП, – Білошицький

“Два дні упродовж одного тижня я відкрив статистику і побачив там "0".

22 лютого на українських дорогах не зафіксували смертей унаслідок дорожньо-транспортних пригод.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

“Два дні упродовж одного тижня я відкрив статистику і побачив там "0". Два дні за протягом тижня часу у ДТП не гинули люди. 15 і 22 лютого 2022 року – без жертв на дорозі. Робимо все для того, щоб таких днів було 365”, – зазначив він.

Білошицький додав, що нульова смертність на дорогах України — його мрія і моя ціль.

“Щоб досягнути нульової аварійності на дорогах України, ми постійно проводимо комплекс заходів та відпрацювань”, – зазначив він.

Серед них є:

запровадження системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі,

за рік роботи системи в місцях, де встановлені камери автоматичної фіксації, кількість ДТП із загиблими та/або травмованими у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року знизилась майже втричі. Наразі встановлено 270 камер, які розташовані у 25 містах і 16 областях,

постійний контроль дотримання швидкісного режиму за допомогою приладів TruCam,

постійний контроль за БДР патрульними екіпажами. Як в містах, так і на трасах,

ефективна робота "фантомів".

Нагадаємо, голова Національної поліції України Ігор Клименко заявив, що вперше за багато років 16, а не 15 лютого в Україні не було жодного загиблого в результаті ДТП.