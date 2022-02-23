У прикордонних районах вводять додаткові режимні обмеження

Їх вводять у районах, які межують з Росією, Білоруссю, тимчасово окупованою територією України та прилягають до морського узбережжя.

У районах, які межують з Росією, Білоруссю, тимчасово окупованою територією України та прилягають до морського узбережжя вводяться додаткові тимчасові режимні обмеження.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Серед обмежень:

перебування у прикордонні у нічний час;

вихід будь-яких плавзасобів з пунктів базування;

рух транспорту (окрім військового, силових структур, агро-техніки) дорогами, що відсутні в реєстрі автомобільних доріг та ведуть до державного кордону.

Також режимні заходи введені щодо перебування іноземців у прикордонній смузі, використання радіостанцій, польоти легкомоторних та безпілотних летальних апаратів, відео-, кіно-, фотознімання особового складу й об’єктів Держприкордонслужби України, та пересування по берегу чи льоду прикордонних водойм.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що на території України, крім Донеччини і Луганщини, буде введено надзвичайний стан. Рішення про ступінь обмежень ухвалюватимуть обласні комісії. У Донецькій і Луганській областях діє окремий режим, там НС введено уже давно.

Він зазначив, що загалом на житті українців це не відобразиться. Верховна Рада має це затвердити це рішення протягом 48 хвилин.

Водночас низка народних депутатів заявляють, що зараз є всі підстави для введення не надзвичайного, а воєнного стану. Депутат фракції "Батьківщина", юрист Сергій Власенко зокрема заявив, що надзвичайний стан – це трохи інша ситуація, пов’язана з процесами у мирний час, наприклад зі стихійними лихами чи природніми процесами.