Призов резервістів розпочинається сьогодні, – ЗСУ

Відсьогодні, 23 лютого розпочинається призов резервістів до лав Збройних сил України.

Про це повідомило командування Сухопутних військ ЗСУ.

“Призову підлягатимуть резервісти від 18 до 60 років. Це будуть як офіцери так і рядовий, сержантський склад. Призов розпочнеться від сьогодні. Максимальний термін служби 1 рік”, – зазначено у повідомленні.

Резервісти оперативного резерву проходитимуть службу у тих військових частинах і за тим фахом, в яких вони проходили службу до цього та підписали контракт для проходження служби в оперативному резерві.

“Для прикладу: під час попередньої служби військовослужбовець був водієм-механіком у військовій частині А0000, тому призиватимуть його в цю ж частину, на цю ж військово облікову спеціальність”, – пояснили у командуванні.

За призваними резервістами, згідно з Законом України зберігатиметься робоче місце та середньомісячна заробітня плата.

Резервісти оперативного резерву мають самостійно з’явитись у свої військові частини або ТЦК та СП, за телефонним дзвінком або ж отримавши повістку для явки у свій ТЦК.

Якщо резервіст з тих чи інших причин, передбачених Законом не може бути призваним, йому необхідно особисто надати підтверджуючі документи. За неявку чи ігнорування виклику передбачено адміністративну або кримінальну відповідальність.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про скликання резервістів. Змінами до указу від 2012 року глава держави поширив дію положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві ЗСУ на громадян, які проходять службу у військовому резерві Державної спеціальної служби транспорту.