На Донеччині внаслідок обстрілу загинув український військовий

Внаслідок обстрілу з боку російських військ поблизу селища Новотроїцьке Волноваського району на Донеччині загинув військовослужбовець Збройних Сил України.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

"Увечері 22 лютого поблизу селища Новотроїцьке Волноваського району під час обстрілу з боку незаконних збройних формувань загинув військовослужбовець в/ч А-0536 Збройних Сил України Слівка. Щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя", - написав Геращенко.

Упродовж минулої доби, 21 лютого, збройні формування Російської Федерації на Донбасі 84 рази порушили режим припинення вогню. Окупанти 64 рази застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Унаслідок ворожих дій двоє українських військовослужбовців отримали несумісні з життям осколкові поранення.