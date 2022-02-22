СБУ оприлюднила розмови бойовиків "ЛДНР", де вони зізнаються в провокаціях на Донбасі

На записах терористи розповідають, як обстрілюють мирних жителів і дивуються, що українські бійці не ведуться на провокації.

Співробітники Служби безпеки України отримали записи розмови бойовиків "ЛДНР", йдеться на сайті відомства.

"На оприлюднених записах чути, як терористи та мешканці тимчасово окупованих територій між собою зізнаються, що самі влаштовують провокації та обстрілюють мирне населення; обговорюють накопичення російських військ, у тому числі залучення чеченців "полку Кадирова"; дивуються, що сили ЗСУ не ведуться на провокаційні обстріли бойовиків", - повідомили в пресслужбі СБУ.

Окупанти розповідають, що це вони влучили "в будку в Росії". Цей інцидент російська ФСБ назвала "обстрілом прикордонного пункту РФ у Ростовській області".

У розмовах бойовики підтвердили, що це їхні снаряди потрапили у Луганську ТЕС, в результаті чого місто Щастя залишилося без електро-, водо- і теплопостачання.

"Вказані розмови вдалося отримати у ході контррозвідувальної роботи СБУ, яка ведеться для відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях. Матеріали розсекретили і оприлюднили із дозволу слідчих СБУ, щоб показати, хто насправді відповідальний за нагнітання ситуації на сході України", - зазначили в Службі безпеки.

Нагадаємо, сьогодні снаряд окупантів влучив у трансформатор на ТЕС у Щасті. Через обстріли рятувальники не могли приступити до гасіння пожежі.

А "Донецькоблгаз" призупинив подачу газу майже 200 домогосподарствам у селищі Новолуганське через численні пошкодження наземних газопроводів низького тиску внаслідок обстрілів із непідконтрольних уряду окремих районів Донецької та Луганської областей.