У МЗС Росії заявили, що відклали на майбутнє вирішення питання про кордони "ЛДНР"

Спікерка Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що вирішення питання кордонів терористичних угрупувань "ДНР" та "ЛНР", які РФ визнала "незалежними республіками", відклали на майбутнє.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Зараз треба вирішувати інші питання. А це питання воно буде, безумовно, якось вирішено", - сказала Захарова телеканалу "Дощ", визнаному в Росії ЗМІ-іноагентом).

"Війна йде вісім років, і питання кордону виникло не сьогодні. І не тільки для того, щоб вона була красиво демаркована, і там поставили прикордонні стовпчики. Це питання було саме пов'язане з життям і смертю: тому що ця лінія була зафіксована в документах, тому що від цієї лінії відбувалося відведення сил, тому що спостерігачі фіксували обстріли виходячи від цієї лінії. Це питання, яке і обговорювалося, і фіксувалося, і було важливим усі ці роки", - заявила спікерка МЗС РФ.

Раніше заступник глави МЗС РФ Андрій Руденко заявив, що Росія визнає ОРДЛО "у межах, у яких влада республік здійснюють свої повноваження та юрисдикцію". Прессекретар Путіна митро Пєсков, відповідаючи на запитання про те, в яких межах були визнані Росією псевдореспубліки, сказав: "у тих межах, у яких вони себе проголошували. Коли ці дві республіки були проголошені".

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання терористичних угрупувань "ДНР" та "ЛНР" республіками та доручив Збройним силам РФ виконувати функції з їхньої підтримки.

Сьогодні російський парламент остаточно визнав ОРДЛО, однак не зазначив, у яких саме межах. Ватажки терористів та російські політики заявляли, що мають намір визначити "кордони" псевдореспублік у межах Донецької та Луганської областей України, а не лише окупованих частин.