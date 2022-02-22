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Сьогодні відбудеться позачергове засідання комісії НАТО-Україна

За його підсумками виступить генеральний секретар блоку Столтенберг.

Сьогодні відбудеться позачергове засідання комісії НАТО-Україна
Фото: Михайло Марків

Північноатлантичний Альянс скликає на сьогодні позачергове засідання комісії НАТО-Україна.

Про це повідомила прессекретарка НАТО Оана Лунгеску в своєму Twitter.

За підсумками засідання виступить генеральний секретар блоку Єнс Столтенберг.

Лунгеску уточнила, що позачергове засідання комісії НАТО-Україна відбудеться сьогодні близько 17:00 за центральноєвропейським часом (близько 18:00 за Києвом). 

Нагадаємо, раніше на тлі скупчення російських військ та техніки біля кордонів з Україною міністри оборони НАТО закликали Росію до негайної деескалації. Путін же, своєю чергою, попросив Альянс "гарантувати безпеку України", відмовивши їй у вступі до НАТО.

21 лютого міністр закордонних справ Великобританії Елізабет Трасс обговорила зі Столтенбергом "найгіршою сценарію" вторгнення Росіїв Україну. У той же день лютого президент Російської Федерації Володимир Путін офіційно визнав ОРДЛО як "нелалежні республіки". Сьогодні Держдума і Совфед Росії ратифікували "договори про дружбу" з терористичними організаціями "ДНР" та "ЛНР".

Верховна Рада України сьогодні також ухвалила звернення у звʼязку з визнанням Росією "незалежності" ОРДЛО. Текст документу був узгоджений всіма депутатськими фракціями і групами. Голова профільного комітету парламенту Олександр Мережко у коментарі журналістам пояснив, що Рада в заяві засуджує визнання ОРДЛО, просить ввести секторальні та персональні санкції проти РФ та зупинити "Північній потік".

Україна також заропонувала західним партнерам список санкцій проти РФ, які будуть найбільш ефективними, зокрема заборону на експорт і імпорт високих технологій.

У СШАвже анонсували додаткові санкції, пов'язані із визнанням Росією окупованих нею територій. Обмежувальні заходи стосуються всіх, хто причетний до діяльності незаконних формувань на окупованій території України. Про санкції проти пʼяти російських банків та трьох олігархів також сьогодні оголосила Велика Британія.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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