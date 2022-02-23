Пекін знову вводить санкції проти американських компаній через продаж зброї Тайваню

Китайський уряд ухвалив введення санкцій щодо американських військово-промислових компаній – "Raytheon Company" та "Lockheed Martin", які продавали зброю Тайваню.

Про це повідомив речник МЗС КНР Ван Веньбінь на брифінгу, пише reuters.com.

Веньбінь зазначив, що санкції “є контрзаходом проти двох компаній у зв'язку з продажем зброї на 100 мільйонів доларів 7 лютого”.

“Це підірвало інтереси безпеки Китаю, серйозно підірвало китайсько-американські відносини, а також мир і стабільність у Тайванській протоці”, – сказав він.

Жодних додаткових подробиць про характер санкцій не було.

“Це перший випадок, коли компанії зіткнулися з санкціями відповідно до нового закону Китаю про санкції проти іноземних держав, розробленого минулого року у відповідь на санкції США проти китайських компаній”, – зазначає видання.

Китай щонайменше двічі оголошував санкції проти Lockheed та Raytheon у 2019 та 2020 роках, водночас не пояснюючи, що вони передбачають.

Згідно із законом про відносини з Тайванем 1979 року, Сполучені Штати зобов'язані надати Тайваню кошти для самозахисту.

Пекін вважає острів Тайвань провінцією, що відділилася і повинна прийняти суверенітет Китаю. Країна ніколи не відмовлялася від застосування сили для досягнення цієї мети.

За останні два роки Китай посилив військовий та дипломатичний тиск на Тайвань, уряд якого заявляє, що хоче миру, але захищатиме острів у разі нападу.

Тайвань є найважливішим і найчутливішим питанням у відносинах Китаю з Вашингтоном, які також напружені через торговельні суперечки та суперечки у питаннях прав людини.