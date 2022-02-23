Японія впроваджує санкції проти Росії

Вони включають заборону на випуск облігацій, заморожування активів та заборону на вʼїзд до Японії.

Японія впроваджує антиросійські санкції через її дії проти України. Відповідне оголошення зробив премʼєр-міністр Фуміо Кісіда. Він назвав дії Москви неприйнятним порушенням суверенітету України та міжнародного права,

Обмежувальні заходи включають заборону на випуск російських облігацій у Японії, заморожування активів деяких росіян та заборони на подорожі, пише Reuters.

"Дії Росії явно завдають шкоди суверенітету України та протирічать міжнародному праву. Ми ще раз критикуємо ці дії і закликаємо Росію повернутися до дипломатичних дискусій", – зазначив Кісіда.

Премʼєр додав, що продовжить пильно слідкувати за ситуацією.

Деталі санкцій і список тих, кого вони стосуються, будуть опубліковані найближчими днями.

Учора японська преса писала, що уряд готується приєднатися до санкцій “Великої сімки” щодо Росії у разі її повномасштабного вторгнення в Україну.

Зокрема, йдеться про обмеження експорту до Росії товарів передових технологій, зокрема напівпровідників, та технологій, пов’язаних зі штучним інтелектом та робототехнікою.

Японія застосовувала антиросійські обмежувальні заходи і після першого нападу Росії на Україну в 2014. РФ у відповідь на це порадила Японії "забути про Курильські острови".