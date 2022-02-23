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Японія впроваджує санкції проти Росії

Вони включають заборону на випуск облігацій, заморожування активів та заборону на вʼїзд до Японії. 

Японія впроваджує санкції проти Росії
Фото: EPA/UPG

Японія впроваджує антиросійські санкції через її дії проти України. Відповідне оголошення зробив премʼєр-міністр Фуміо Кісіда. Він назвав дії Москви неприйнятним порушенням суверенітету України та міжнародного права, 

Обмежувальні заходи включають заборону на випуск російських облігацій у Японії, заморожування активів деяких росіян та заборони на подорожі, пише Reuters

"Дії Росії явно завдають шкоди суверенітету України та протирічать міжнародному праву. Ми ще раз критикуємо ці дії і закликаємо Росію повернутися до дипломатичних дискусій", – зазначив Кісіда. 

Премʼєр додав, що продовжить пильно слідкувати за ситуацією. 

Деталі санкцій і список тих, кого вони стосуються, будуть опубліковані найближчими днями. 

Учора японська преса писала, що уряд готується приєднатися до санкцій “Великої сімки” щодо Росії у разі її повномасштабного вторгнення в Україну.

Зокрема, йдеться про обмеження експорту до Росії товарів передових технологій, зокрема напівпровідників, та технологій, пов’язаних зі штучним інтелектом та робототехнікою.

Японія застосовувала антиросійські обмежувальні заходи і після першого нападу Росії на Україну в 2014. РФ у відповідь на це порадила Японії "забути про Курильські острови".

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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