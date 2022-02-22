Японія готується ввести санкції проти Росії у разі її повномасштабного вторгнення в Україну

Уряд Японії готується до приєднання до санкцій “Великої сімки” щодо Росії у разі її повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це пише газета Yomiuri.

Зокрема, йдеться про обмеження експорту до Росії товарів передових технологій, зокрема напівпровідників, та технологій, пов’язаних зі штучним інтелектом та робототехнікою.

Планується, що заборона на експорт технологій буде ширшою, ніж та, яку Японія запровадила проти Росії у 2014 році.

Токіо також може ввести обмеження щодо російських банків.

Нагадаємо, ввечері 21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав "незалежність і суверенітет" ОРДЛО та дав завдання парламенту ратифікувати це. Він розпорядився ввести російські війська в окуповані РФ райони Донецької та Луганської областей.

У відповідь Сполучені Штати запровадили санкції проти "ДНР" і "ЛНР". Вони передбачають заборону громадянам США інвестувати в "ДНР" і "ЛНР", ввозити у Штати будь-які товари, послуги і технології з цих регіонів, а також експортувати прямо або побічно товари із США в ОРДЛО. Ці обмежувальні заходи не входять до пакету обіцяних санкцій на випадок вторгнення.

Агентство Reuters із посиланням на джерело в адміністрації президента США повідомило, що рішення ввести російські війська на Донбас не є причиною для масштабних санкцій. У Білому домі вважають, що це не нове вторгнення, оскільки це територія, яку вони вже зайняли. Водночас Білий дім вважає, що повномасштабне вторгнення в Україну все ще може відбутися в будь-який час.

Раніше президент США Джо Байден заявляв президенту РФ Володимиру Путіну, що будь-який перетин російськими військовими кордону України означатиме нове вторгнення.