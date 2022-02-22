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“Угоди про дружбу” з “ЛНР” та “ДНР” передбачають, що Росія будуватиме свої військові бази в ОРДЛО

Сторони мають вкласти окремі договори про військове співробітництво.

“Угоди про дружбу” з “ЛНР” та “ДНР” передбачають, що Росія будуватиме свої військові бази в ОРДЛО
Фото: ЕРА/UPG

Росія зможе будувати свої військові бази в ОРДЛО у разі ратифікації так званих “договорів про дружбу” з “ЛНР” та “ДНР”.

Про це йдеться у статті 5 “договору” з "ДНР", що оприлюднили російські ЗМІ.

“З метою забезпечення безпеки Договірних Сторін, а також миру та стабільності кожна Договірна Сторона буде надавати іншій Договірній Стороні право будівництва, використання та вдосконалення її збройними силами військової інфраструктури та військових баз (об'єктів) на своїй території”, – йдеться у статті.

Сторони мають вкласти окремі договори про військове співробітництво.

У договорі також йдеться, що підписанти не будуть учасниками будь-яких блоків чи союзів, що направлені проти будь-кого з них.

Зазначимо, текст договору з ЛНР є аналогічним.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін оголосив про визнання "незалежності" нелегітимних формувань "ДНР" і "ЛНР", які є тимчасово окупованими частинами Донецької і Луганської областей. Він звернувся до Федеральних зборів із завданням ратифікувати це.

Пізніше Путін розпорядився ввести російські війська в окуповані райони Донецької та Луганської областей.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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