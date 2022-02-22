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​Дипломати США ночуватимуть у Польщі та регулярно повертатимуться в Україну, – Блінкен

Тиждень тому посольство США в Україні переїхало до Львова. 

​Дипломати США ночуватимуть у Польщі та регулярно повертатимуться в Україну, – Блінкен
Фото: EPA/UPG

Американські дипломати проводитимуть ніч у Польщі й регулярно повертатимуться в Україну для надання консульських послуг.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

"Наші колеги, які нещодавно переїхали до Львова, ночуватимуть у Польщі. Вони регулярно повертатимуться для продовження своєї дипломатичної роботи в Україні та надання екстрених консульських послуг", – написав Блінкен у твіттері.

У ніч на 22 лютого американське агентство Bloomberg з посиланням на три знайомі з питанням джерела повідомило, що США тимчасово переводять усіх співробітників Держдепартаменту з України до Польщі – з міркувань безпеки.

Зазначалося, що офіційні особи президента Джо Байдена мають намір повернути персонал вранці наступного дня, якщо не буде вторгнення Росії. 

Нагадаємо, тиждень тому Держдеп США офіційно оголосив про переїзд посольства до Львова

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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