Зеленський обговорив з Джонсоном поточну ситуацію навколо України

Надалі заплановані переговори з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем та президентом Туреччин Реджепом Ердоганом.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном. Сторони обговорив поточну ситуацію навколо України.

"Після засідання РНБО обговорив поточну ситуацію з Борисом Джонсоном. Зараз якнайшвидше готуємо звернення", - повідомив Зеленський.

Він також наголосив, що надалі заплановані переговори з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем та президентом Туреччин Реджепом Ердоганом.

Після засідання #РНБО обговорив поточну ситуацію з @BorisJohnson. Зараз якнайшвидше готуємо звернення, а потому заплановані розмови з @eucopresident та @RTErdogan. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 21, 2022

Раніше сьогодні президент РФ Володимир Путін оголосив про визнання "незалежності" нелегітимних формувань "ДНР" і "ЛНР", які є тимчасово окупованими частинами Донецької і Луганської областей. Він звернувся до Федеральних зборів із завданням ратифікувати це.

Велика Британія у вівторок оголосить про нові санкції проти Росії у відповідь на порушення нею міжнародного права та атаку на суверенітет і територіальну цілісність України.