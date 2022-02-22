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Зеленський обговорив з Джонсоном поточну ситуацію навколо України

Надалі заплановані переговори з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем та президентом Туреччин Реджепом Ердоганом.

Зеленський обговорив з Джонсоном поточну ситуацію навколо України
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном. Сторони обговорив поточну ситуацію навколо України.

"Після засідання РНБО обговорив поточну ситуацію з Борисом Джонсоном. Зараз якнайшвидше готуємо звернення", - повідомив Зеленський.

Він також наголосив, що надалі заплановані переговори з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем та президентом Туреччин Реджепом Ердоганом.

Раніше сьогодні президент РФ Володимир Путін оголосив про визнання "незалежності" нелегітимних формувань "ДНР" і "ЛНР", які є тимчасово окупованими частинами Донецької і Луганської областей. Він звернувся до Федеральних зборів із завданням ратифікувати це.

Велика Британія у вівторок оголосить про нові санкції проти Росії у відповідь на порушення нею міжнародного права та атаку на суверенітет і територіальну цілісність України.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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