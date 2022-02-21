Путін визнав "незалежність і суверенітет" ОРДЛО та дав завдання парламенту ратифікувати це

"Прошу Федеральні збори підтримати це рішення, а потім ратифікувати договір про дружбу та взаємодопомогу. Два ці документи будуть підписані найближчим часом".

Президент РФ Володимир Путін заявив про визнання "незалежності" нелегітимних формувань "ДНР" і "ЛНР", які є тимчасово окупованими частинами Донецької і Луганської областей. Він звернувся до Федеральних зборів із завданням ратифікувати це. Зі свого боку очільник країни-окупанта указ про визнання вже підписав.

Про це він оголосив у зверненні до росіян.

Путін сказав, що "Україна хоче організувати на Донбасі бліцкриг", і що військові "обстрілюють мирних мешканців".

"У звязку з цим вважаю необхідним ухвалити давно назріле рішення – невідкладно визнати незалежність і суверенітет "ДНР" і "ЛНР". Прошу Федеральні збори підтримати це рішення, а потім ратифікувати договір про дружбу та взаємодопомогу. Два ці документи будуть підписані найближчим часом", – заявив він.

Федеральні збори Росії – це парламент. У Росії він складається з Думи як нижньої палати і Ради федерації як верхньої. Обидві палати засідатимуть завтра, вони мають ратифікувати рішення Путіна про "визнання незалежності".

Угоду про "дружбу" глава країни-агресора та ватажок "ЛНР" Пасічник уже підписали в Кремлі, передає провладне російське агентство ТАСС. Угода з "ДНР" і її головним терористом Пушиліним вже підписана також.

Рішенню про це передувало засідання Ради безпеки Росії, скликане президентом РФ Володимиром Путіним, та звернення Державної думи з проханням визнання.

На сьогоднішньому Радбезі РФ висловлювалося топкерівництво країни-агресора. Вони звинувачували Україну в тому, що їй "не потрібен Донбас", у тому, що вона "вчиняє провокації", і що ухиляється від виконання Мінських зобовʼязань. Усі ці твердження було багаторазово спростовані як українською владою, так і міжнародними партнерами.

Експремʼєр і експрезидент РФ Дмитро Медведєв також сказав, що в ОРДЛО нібито мешкають 800 000 "росіян", яких треба "захищати".

За результатами засідання Путін сказав, що рішення про “визнання незалежності” ОРДЛО буде ухвалено сьогодні ж. Раніше у Держдумі говорили, що це питання виноситимуть на обговорення 22 лютого, тобто завтра.

Ватажки окупаційних адміністрацій сьогодні звертались із проханням "визнати незалежність" ОРДЛО і ухвалити угоди про "дружбу".

Минулого тижня Державна дума проголосувала за звернення до Путіна про визнання "незалежними державами" самопроголошених нелегітимних формувань "ДНР" і "ЛНР". У тексті йдеться, що депутати "вважають обґрунтованим та морально виправданим визнання" "ДНР" та "ЛНР".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що фактично це означає вихід Росії з Мінських домовленостей. У Кремлі сказали, що Путін "прийняв до відома" звернення Держдуми, але погоджується, що таке визнання суперечить Мінським домовленностям. Водночас країна-агресор постійно звинувачує в порушенні "Мінська" Україною і намагається видати свої обстріли за ЗСУ.

Росія раніше вже визнавала "незалежність" Абхазії – території, захопленої внаслідок російсько-грузинської війни. Придністровʼя Росія як незалежну "державу" не визнала, але має там своє консульство. Міністр оборони України також говорив, що Росія готується до визнання ОРДЛО за відпрацьованим у Грузії сценарієм.

22 лютого обидві палати російської Держдуми зберуться на засідання. Так само було у 2008 році, коли РФ офіційно вводила війська в Грузію. Глава Думи Вʼячеслав Володін цими вихідними підтвердив, що на засіданні 22 лютого розглядатимуть питання ОРДЛО.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що визнання російською Державною думою “незалежності” нелегітимних формувань “ДНР” і “ЛНР” фактично порушить територіальну цілісність України та означатиме привід для вторгнення.