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Питання "ЛДНР" російська Держдума розглядатиме 22 лютого

Голова російського парламенту також сказав, що в РФ санкції нікого не лякають і що вони "все рівно будуть впроваджені". 

Питання "ЛДНР" російська Держдума розглядатиме 22 лютого
Фото: EPA/UPG

Ситуація з окупованими Росією частинами Донецької і Луганської областей буде обговорюватися на засіданні Державної думи РФ 22 лютого.

Про це заявив голова Держдуми Вʼячеслав Володін, пише прокремлівське інформагентство ТАСС.

Він також сказав, що "західні санкції нікого в Росії не лякають, вони все рівно будуть впроваджені". 

Нагадаємо, Захід обіцяє Росії впровадження санкцій в разі нового вторгнення в Україну. 22 лютого на засідання зберуться обидві палати російського парламенту

Після війни з Грузією в 2008 році дві палати російського парламенту так само терміново призначили засідання на один день – 25 серпня – і майже одноголосно ухвалили звернення до російського президента з проханням визнати незалежність Абхазії та Південної Осетії.

15 лютого Держдума підтримала направлення президенту РФ Володимиру Путіну звернення про визнання "незалежними державами" самопроголошених нелегітимних формувань "ДНР" і "ЛНР". 18 лютого міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Кремль готує визнання ОРДЛО за сценарієм, відпрацьованим у Грузії.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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