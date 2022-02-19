Lufthansa на тиждень призупиняє польоти в Київ

Найбільший авіаконцерн Німеччини Lufthansa призупиняє польоти в Київ і назад.
Про це 19 лютого повідомила пресслужба авіаконцерну.
Вильоти зупиняють на тиждень.
"Це стосується усіх вильотів з понеділка, 21 лютого - до 28 лютого 2022 року", - відмітили в компанії.
Про причини призупинення авіарейсів в Lufthansa не повідомили, проте відмітили, що компанія "постійно стежить за ситуацією".
Рішення по подальших рейсах Lufthansa прийматиме пізніше.
"Залиште свій номер мобільного телефону при бронюванні, і ми автоматично повідомимо вас про будь-які зміни. Якщо ваш рейс скасований, зверніться в сервісний центр Lufthansa або в туристичне агентство, щоб обговорити подальші плани поїздки", - йдеться в повідомленні.
Раніше у пресі лунала інформація про ймовірне припинення міжнародних авіарейсів в Україну через загрозу російського вторгнення.
12 лютого лізингодавець заборонив літаку української авіакомпанії SkyUp, який летів із Мадейри у Київ, влітати у повітряний простір України. Через це літак сів у Кишиневі.
12 лютого нідерландська авіакомпанія KLM повідомила, що призупиняє польоти в Україну.
Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 13 лютого ухвалив зміни до використання коштів Резервного фонду Державного бюджету. Уряд виділив кошти для гарантування безпеки польотів в Україні для страхових та лізингових компаній.