Рішуче спростовуємо звинувачення у нібито попаданні українських снарядів на територію РФ, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що повідомлення російських ЗМІ про нібито влучання українських снарядів на територію РФ є дезінформацією.

Про це міністр написав у Twitter.

"Ми рішуче спростовуємо всі звинувачення у нібито попаданні українських снарядів на територію РФ. Україна не здійснювала жодних подібних обстрілів. Ми закликаємо негайно провести неупереджене міжнародне розслідування інцидентів, про які повідомляють російські ЗМІ", - написав Кулеба.

Ми рішуче спростовуємо всі звинувачення у нібито попаданні українських снарядів на територію РФ. Україна не здійснювала жодних подібних обстрілів. Ми закликаємо негайно провести неупереджене міжнародне розслідування інцидентів, про які повідомляють російські ЗМІ. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 19, 2022

За заявами російських ЗМІ, снаряд нібито розірвався у суботу, 19 лютого, в Тарасівському районі Ростовської області РФ за кілометр від кордону Росії з Україною.

Нагадаємо, що голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін доручив порушити кримінальну справу за фактом нібито влучання українського снаряду на територію Росії.

Також 19 лютого російсько-окупаційні війська здійснили чергову провокацію - відкрили вогонь по власних позиціях в районі населеного пункту Пікузи біля Сартан.

Українська делегація в Тристоронній контактній групі (ТКГ) повідомила, що Росія знову не взяла участь у позачерговому засіданні групи, скликаному на 19 лютого з ініціативи Координатора ОБСЄ. Засідання було скликано через загострення на Донбасі.