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Артилерія окупантів обстріляла Новолуганське на Донеччині

Обстріл був з гармат 122 мм.

Артилерія окупантів обстріляла Новолуганське на Донеччині
Фото: ООС

Російські окупанти вдень 19 лютого обстріляли селище Новолуганське Донецької області.

Про це повідомляє МВС.

Як повідомляють, Новолуганське обстрілюють з гармат калібру 122 мм.

Також вдень 19 лютого окупанти почали обстрілювати КПВВ "Щастя". Стріляють калібром 82 мм.

19 лютого внаслідок пошкодження двох трансформаторів насосної станції першого підйому Південнодонбаського водопроводу зупинено подачу води на чотири фільтрувальні станції. Пошкодження сталося через обстріли.

Станом на 9-ту годину ранку 19 лютого з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 19 порушень режиму припинення вогню, 16 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Загинув український вйськовий.

Очільники окупаційних адміністрацій Донецька і Луганська вранці 19 лютого оголосили загальну мобілізацію.

Юрій КорогодськийЮрій Корогодський, Автор новин
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