У Ростовській області РФ оголосили надзвичайну ситуацію через "евакуацію" з ОРДЛО

Майже 1700 мешканців ОРДЛО знаходяться в пунктах розміщення в Ростовській області.

Губернатор Ростовської області РФ Василь Голубєв оголосив про введення в регіоні режиму надзвичайної ситуації через прибуття "евакуйованих" жителів окремих районів Донецької і Луганської областей.

Про це повідомляє Интерфакс.

"Враховуючи тенденцію до зростання кількості громадян, які перетинають межу на території Ростовської області, ми вважаємо за доцільне ввести режим реагування "Надзвичайна ситуація" з 10:00 19 лютого 2022 року", - сказав Голубєв на нараді в Ростові-на-Дону.

Він повідомив, що 1692 мешканця ОРДЛО знаходяться в пунктах розміщення в Ростовській області. Вже підготовлені 143 пункти розміщення.

Як повідомили у прикордонному управлінні ФСБ, усі пункти пропуску в Ростовській області переведені тільки на режим в'їзду до РФ.

Напередодні влада Ростовської області оголосила про введення режиму підвищеної готовності після того, як ватажки бойовиків на окупованому Донбасі заявили про рішення евакуювати жителів.

В Офісі президента Володимира Зеленського не виключають, що евакуація з ОРДЛО може бути елементом провокації. Зокрема, для того, щоб обстріляти одну з евакуаційних колон і звинуватити в цьому українську сторону.

18 лютого віце-прем'єр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук звернулася до мешканців ОРДЛО. Вона закликала їх їхати на підконтрольну Києву територію.