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​Депутати, частина міністрів та секретар РНБО завтра виїжджають на лінію фронту

Делегація відвідає населені пункти, які днями обстріляли російські найманці.

​Депутати, частина міністрів та секретар РНБО завтра виїжджають на лінію фронту
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Секретар РНБО Олексій Данілов сьогодні на брифінгу повідомив, що частина Кабміну і депутатів завтра, 19 лютого, відправиться на лінію фронту.

Відповідне доручення дав Президент України.

"Завтра на лінію фронту відправляться представники Верховної Ради, відправляється частина міністрів, я за дорученням Президента також відправляюся на фронт. Будемо в тих містах, які постраждали, де постраждала наша інфраструктура - школи, садочок дитячий", - сказав Данілов.

Нагадаємо, 17 лютого близько 9.00 ранку російські найманці відкрили вогонь по Станиці Луганській із великокаліберної артилерії та мінометів. Унаслідок цього було пошкоджено військову техніку та обʼєкти цивільної інфраструктури, а троє працівників дитячого садочка отримали контузії. СБУ розпочала досудове розслідування за фактами вчинення бойовиками обстрілів.

Цього ж дня окупанти обстріляли ліцей у смт Врубівка на Луганщині. На момент обстрілу в ліцеї знаходилось 30 учнів та 14 осіб персоналу. Було також перебито газопровід високого тиску, пошкоджено господарську споруду та приватний будинок.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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