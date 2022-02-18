Російські маріонетки бачать Донбас безлюдним, - Резніков

Міністр оборони наголосив, що "Україна хоче, щоб на Донбасі настав мир".

Міністр оборони України Олексій Резніков виступив із заявою, в якій відреагував на посилення російської дезінформації та закликав українців не вірити фейкам.

Текст заяви оприлюднила у своєму профілі у Facebook заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Інформаційний простір зараз наповнений фейками, які розкривають справжні наміри російської сторони. Коли російські маріонетки залякують людей наступом нашої армії і закликають до евакуації, це ще раз доводить – вони бачать Донбас безлюдним", - сказав Резніков.

Він наголосив, що "Україна хоче, щоб на Донбасі настав мир, щоб якнайшвидше почалося відродження. Бо це наша земля, там живуть наші люди. Ми не плануємо жодних наступів. Тому що це може створити загрозу для наших громадян на тимчасово окупованих територіях".

"Ми цінуємо кожне життя на відміну від російських військ, які обстрілюють дитячі садки і школи. Вчора російська пропаганда поширювала відверту неправду про обстріли Станиці Луганської, яку ми швидко спростували. Сьогодні вони вигадали черговий фейк про якісь диверсійні групи, які начебто збиралися влаштувати хімічну атаку в Горлівці. Навіть зняли постановочне відео. А самі обстріляли гуманітарну місію ООН на КПВВ в Щасті", - зауважив міністр оборони.

Резніков закликав не вірити фейкам і не боятися.

"Українська армія готова дати відсіч ворогу, але діятиме у межах домовленостей і в жодному разі не створюватиме небезпеку для людей", - наголосив міністр.

Нагадаємо, російські ЗМІ поширили фейк про нібито спробу хімічної диверсії на заводі "Стирол" у тимчасово окупованій Горлівці.

Сьогодні речник українського МЗС Олег Ніколенко заявив, що Росія розгортає кампанію із поширення масованої дезінформації.