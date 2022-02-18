Росія відмовилася брати участь в позачерговому засіданні контактної групи

Російська сторона відмовилася взяти участь у проведенні позачергового засідання контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це повідомили на офіційному Telegram-каналі української делегації Тристоронньої контактної групи.

"На жаль, позачергове засідання ТКГ скликане на 18 годину 18 лютого 2022 року з ініціативи Координатора ОБСЄ в ТКГ не відбулося через відмову російської сторони. Україна підтверджує свою готовність до негайного обговорення в рамках Тристоронньої контактної групи питань деескалації безпекової ситуації на лінії розмежування для запобігання будь-яким провокаціям та припинення поширення в інформаційному просторі панічних настроїв", - йдеться в повідомленні.

Як повідомило видання "РБК", так звані "МЗС" самопроголошених республік поширили в медіа свою заяву про те, що їхні представники не будуть брати участь в роботі контактної групи. Бойовики заявили, що "Київ провокує військовий конфлікт", щоб "піаритися" на зустрічі контактної групи з безпеки.

У той же час окупанти поширюють серед населення фейки про нібито напад української армії.

Нагадаємо, окупанти ввімкнули в Донецьку систему цивільної оборони і збирають людей на евакуацію в Росію. Повідомлення про евакуацію почали поширювати в соцмережах.

Президент Росії Путін відправив міністра з надзвичайних ситуацій Олександра Чупріяна в Ростовську область, щоб допомогти зі створенням умов для біженців з "ДНР" та "ЛНР".