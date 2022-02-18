Чорнобильська зона закривається для туристів з 19 лютого

Зону відчуження Чорнобильської АЕС буде закрито для туристів з 19 лютого.

Про це повідомив голова Асоціації чорнобильських туроператорів, директор агентства "Чорнобиль тур" Ярослав Ємельяненко.

"Щойно повідомили, що з 19.02 Чорнобильська зона закрита для туристичних відвідувань на невизначений строк. Офіційна причина озвучується як «технічні причини». Ми розуміємо, що скоріше за все це пов’язано з загрозою російської агресії та близькістю кордону з Білоруссю", - написав він у фейсбуці.

Ємельяненко зазначив, що останнім часом, не дивлячись на військове напруження, Чорнобиль відвідало багато українців та іноземних туристів, в тому числі тих, що перебувають на території України з особистих причин або у зв’язку з роботою, та журналістів.

"Зваживши всю наявну інформацію, ці люди почуваються в безпеці, знаходячись в Києві та обираючи подорожі Київською областю, зокрема – до Чорнобильської зони. За даних умов ми розуміємо турботу про безпеку українців та іноземних гостей. Але приймаючи до уваги те, що сучасні технічні засоби дають змогу в реальному часі бачити будь-які переміщення збройних сил всіх сторін та швидко на них реагувати, а також відсутність рекомендацій від влади залишити Київ, сподіваємося, що заборона відвідувати Чорнобиль вже скоро буде скасована. Це сприятиме нормалізації ситуації, особливо враховуючи закінчення військових навчань на території Білорусі 20 лютого", - додав голова Асоціації чорнобильських туроператорів.

Він також висловив сподівання, що найближчим часом Чорнобильська зона буде відкрита для представників міжнародної спільноти, українців та ЗМІ, "які відчувають себе спокійно під захистом ЗСУ на території нашої держави".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в 4 км від кордону з Україною через річку Прип’ять у Білорусі розгорнули понтонний міст. Чере кілька днів він зник.

10 лютого в Білорусі почалися спільні з Росією військові навчання "Союзна рішучість", заради яких РФ зігнала туди близько 30 000 своїх бійців та озброєння.