​Азербайджанська діаспора готова підтримувати та захищати Україну

"Ми, азербайджанці, понад 30 років відстоюючи територіальну цілісність своєї країни, знаємо ціну цієї боротьби".

Азербайджанська діспора, яка є однією з найбільших в Україні і об'єднує не менше 500 тис. осіб, поряд з українським народом і засуджує окупаційні дії Російської Федерації на території Донецької і Луганської областей та окупацію Автономної Республіки Крим.

Про це йдеться у зверненні Правління Ради Азербайджанців України.

"Даним зверненням Правління Ради Азербайджанців України оголошує про повну підтримку всіх кроків українського громадянського суспільства та чинної української влади на чолі з президентом України Володимиром Зеленським щодо заходів спрямованих на оборону України від агресії Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що азербайджанська діаспора і надалі буде підтримувати українську армію та український уряд.

"Етнічні азербайджанці з гордістю проходять військову службу у складі Збройних Сил України з метою надання збройної відсічі агресору. Із жалем та сумом згадуємо, що вже кілька громадян України етнічних азербайджанців загинули захищаючи територіальну цілісність та суверенітет України. Останньою гіркою втратою була загибель 26.11.2021 р. старшого солдата протитанкового взводу роти вогневої підтримки із 54-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України Алхаслі Алі Наіба", - зазначається у зверненні.

17 лютого на засіданні правління Ради азербайджанців Українибуло прийнято рішення ще раз публічно оголосити про повну підтримку всією великою азербайджанською діаспорою територіальної цілісності України та непорушності її кордонів.

Діаспора вітає також і офіційні позиції Азербайджану та Туреччини щодо підтримки України.

"Час працює на Україну, на зміцнення її армії, формування кола її вірних союзників. І у зв'язку з цим хочемо зазначити, що у багатьох країнах світу давно вже існує традиція, коли перед загрозою національній безпеці, створеній супротивником, всі політичні сили відмовляються від критики на адресу керівництва держави та об'єднуються. Історія показує, що в країни , де священна мета єдності в ім'я Батьківщини переважала над миттєвими, меркантильними та політичними розрахунками, здобували перемогу. Цей урок історії важливо завжди пам'ятати. І особливо він актуальний зараз. Ми, азербайджанці, понад 30 років відстоюючи територіальну цілісність своєї країни, знаємо ціну цієї боротьби. Сьогодні єдину Україну підтримують більшість країн Європи та Сполучені штати Америки, що само по собі безпрецедентним явищем в історії міжнародної дипломатії. Їхня підтримка є надихаючим прикладом для світової громадськості у підтримці міжнародної національної безпеки. Азербайджанська діаспора України підтверджує, що готова всіма доступними засобами підтримувати та захищати Україну, щоб назавжди відбити у агресора бажання посягати на цілісність України. Разом ми сила та ми переможемо", - йдеться у зверненні.