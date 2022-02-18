Провокацій можна очікувати незалежно від чисельності сил і засобів біля наших кордонів.

Збільшення військ Російської Федерації до 140 тисяч на кордонах України не свідчить про підготовку масштабного вторгнення.

Про це у кулуарах парламенту заявив член Комітету Верховної Ради з питань національної оборони, народний депутат фракції "Голос" Сергій Рахманін , передає кореспондентка LB.ua.

На думку народного обранця, провокацій можна очікувати незалежно від чисельності сил і засобів, які накопичені біля наших кордонів.

"Якщо ми говоримо про повномасштабну операцію, то враховуючи потенційний театр воєнних дій, територію чисельність і структурованість збройних сил та масштаб завдань, за великим рахунком, 147, 150 чи й 160 тисяч (військ РФ поблизу кордону з Україною, – ред.) не грає великої ролі", – пояснив Рахманін.

Якщо ж мова про підготовку до оброни, то ми маємо готуватися, незалежно від кількості російських військ поблизу кордону з Україною.

Нагадаємо, Міністерство оборони України не підтверджує заяви Росії про відведення військ. Це не відведення, а переміщення сил та засобів. Однак ймовірність масштабної ескалації у відомстві оцінюють як невисоку щодо вторгнення в Україну в цілому.