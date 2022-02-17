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"Визнання т.зв. "ЛДНР" – це односторонній вихід з "Мінська", - Президент України

Зеленський заявив, що Росія "підвищує ставки" в переговорах із Заходом, роблячи крок до визнання самопроголошених республік.

"Визнання т.зв. "ЛДНР" – це односторонній вихід з "Мінська", - Президент України
Фото: Пресслужба ОПУ

Президент Володимир Зеленський висловив думку, що визнання Росією "ЛДНР" на Донбасі означає вихід з "Мінських угод". 

Про це він сказав в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Вважаю, що підвищуються ставки. Росія висуває партнерам умови з приводу України і НАТО. А ті якось з ним ведуть переговори, сподіваюся, відстоюючи наші інтереси. Думаю, люди підвищують ставки. Але визнання т.зв. "ЛДНР" – це односторонній вихід з "Мінська", - сказав Зеленський. 

Він додав, що спроба Росії надати "ЛДНР" суб'єктності в переговорному процесі "дуже схоже на Придністров'я". 

"У цьому я не побачив від РФ ніякого новаторського ходу. Або вони підвищують ставки, або хочуть вже закрити цей кейс, мовляв, ну не вийшло, буває", - сказав Президент.

Нагадаємо, 15 лютого російська Держдума підтримала направлення президенту РФ Володимиру Путіну звернення про визнання "незалежними державами" самопроголошених нелегітимних формувань "ДНР" і "ЛНР".

Цього ж дня на брифінгу очільник українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що "у разі ухвалення рішення про визнання "ДНР" та "ЛНР" Росія де-юре та де-факто вийде з Мінських домовленостей з усіма супутніми наслідками".

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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