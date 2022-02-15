Кулеба нагадав про наслідки для Росії у разі визнання “ДНР” та “ЛНР”

"РФ де-юре та де-факто вийде з Мінських домовленостей".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба нагадав про наслідки для Росії у разі визнання РФ так званих “ДНР” та “ЛНР”.

“Хочу нагадати незмінну позицію України – у разі ухвалення рішення про визнання “ДНР” та “ЛНР” Росія де-юре та де-факто вийде з Мінських домовленостей з усіма супутніми наслідками”, – заявив він на брифінгу.

Кулеба додав, що українська сторона вже попередила про цю позицію наших партнерів.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила проєкт постанови про Звернення до Організації Об’єднаних Націй, Європейської Комісії, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, урядів і парламентів держав світу щодо невизнання незалежності самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Сьогодні Держдума РФ розглядатиме визнання "державами" самопроголошених і нелегітимних "ДНР" і "ЛНР".

Комітет російської Державної думи у справах СНД, євразійської інтеграції та зв'язків із співвітчизниками підтримав два варіанти постанови про звернення до президента Володимира Путіна про визнання "ДНР" та "ЛНР".

Проєкт ухвали про звернення Держдуми до президента РФ з проханням визнати незалежність "ЛДНР" депутати КПРФ на чолі з лідером Геннадієм Зюгановим внесли до Держдуми 19 січня. Також аналогічне звернення зробили "єдинороси".

Згідно з пропозиціями, Держдума звертається до Путіна з проханням визнати державні утворення терористів "як самостійні, суверенні та незалежні держави". У тексті йдеться, що депутати "вважають обґрунтованим та морально виправданим визнання" "ДНР" та "ЛНР".

Раніше Росія визнавала "незалежність" Абхазії – території, захопленої внаслідок російсько-грузинської війни. Придністровʼя Росія як незалежну "державу" не визнала, але має там своє консульство.