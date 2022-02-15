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Очільниця британського МЗС приїде до України у п'ятницю

16 і 17 лютого Київ відвідають керівники польського сейму.

Очільниця британського МЗС приїде до України у п'ятницю
Глава МЗС Великої Британії Ліз Трасс
Фото: twitter.com/trussliz

Міністерка закордонних справ Великобританії Ліз Трасс приїде до України у п'ятницю, 18 лютого.

Про це під час брифінгу сьогодні повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

У середу в Україні перебуватиме віце-маршалок Сейму Польщі Ришард Терлецький, а у четвер та п'ятницю – маршал сенату польського парламенту Томаш Гродзький.

Активна дипломатія є одним з елементів стримування російської агресії, зазначив міністр.

"Триває, розпочатий нами у січні, парад візитів світових лідерів і топ-посадовців до України. І це не просто візити, це конкретні, предметні переговори", – додав Кулеба.

За його словами, вся зовнішьнополітична команда України продовжує перебувати на постійному зв'язку з партнерами.

"У мене відбулися телефонні розмови з главами дипломатії Туреччини, Австрії, Молдови. Вчора я провів телефонні розмови з державним секретарем США, генеральним секретарем ООН, міністром закордонних справ Бразилії, а сьогодні, просто перед цим брифінгом, я поговорив з міністеркою закордонних справ Нової Зеландії", – зауважив міністр.

Нагадаємо, сьогодні, 15 лютого, до України з візитом прибуде міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії Луїджі Ді Майо.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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